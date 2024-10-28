В Приморье обновили лестницу для спуска на пляж

В Приморье Светлогорского округа обновили конструкцию спуска на пляж. Об этом сообщает глава администрации округа Владимир Бондаренко на своей странице во ВКонтакте.

«Столь ожидаемое обновление спуска в Приморье закончили вчера. Мы полностью обновили конструкцию самой лестницы, поставили новые скамьи и урны и установили наружное освещение – теперь спуск к морю будет безопасным и комфортным для жителей и гостей Приморья», — говорится в публикации.

Ранее рассказали, что в Светлогорске установят систему туристической навигации.