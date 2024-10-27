В Светлогорске установят систему туристической навигации
В Светлогорске установят систему туристической навигации за 3,5 миллиона рублей.
Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок. Система туристической навигации будет предоставлять информацию о туристических и социальных объектах в Светлогорске.
Текст должен быть на двух языках — русском и английском. Подрядчику предстоит установить опоры со стрелками и картами города, наземные пилоны и информационные табло.
Исполнителя выберут 5 ноября, окончание подачи заявок — 1 ноября. Работы должны будут выполнить в течении 30 дней с даты заключения контракта.