Какие направления петербуржцы выбирают для осенних путешествий

С наступлением осени жители Северной столицы не перестали путешествовать. Популярностью пользуются как внутренние, так и зарубежные направления. Многие граждане стремятся продлить ноябрьские праздники за счет отгулов и отпусков и отправиться на отдых. «ФедералПресс» рассказывает, куда чаще всего отправляются петербуржцы и сколько стоит осенний отдых.

Какие направления внутри РФ выбирают петербуржцы

Аналитики петербургского туроператора «СканТур» отметили, что Дагестан стал лидером бронирования на ноябрьские праздники. Еще в начале октября количество бронирований на это направление выросло на 30 %.

Спросом пользуются четырехдневные туры. Дело в том, что ноябрьские праздники многие хотят продлить за счет отгулов и отпусков. В начале ноября в Дагестане держится приятная температура около +15 градусов Цельсия, можно гулять в свитере, без курток и пальто. При этом туристы отдают предпочтения программам без дальних переездов. В частности, граждане хотят посмотреть Сулакский каньон и водопады.

Стоит отметить, что путешествия в Дагестан существенно подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о росте цен на 21 %. Если в 2023 году можно было отметить День народного единства в Дагестане за 50 тысяч, то в этом году мини-путешествие стоит 63 тысячи рублей. Это связано с подорожанием всех составляющих тура: от перелета до обедов.

Эксперты также отметили снижение бронирований в совокупности по всем направлениям на 20 % по сравнению с прошлым годом. Специалисты связывают этот факт с тем, что длинных выходных у многих петербуржцев не будет.

Большинство пассажиров выбирают внутренние рейсы – 72 % от всех бронирований из Петербурга этой осенью, цитирует ТАСС слова аналитиков «Авиасейлс» и работников аэропорта Пулково. По внутренним направлениям в топе оказались Москва, Сочи, Калининград, Казань и Махачкала

Какие зарубежные направления пользуются спросом у жителей Петербурга

Самым популярным зарубежным направлением этой осенью стал Минск, на него приходится 10 % бронирований билетов. В осенне-зимнем расписании из Северной столицы в соседнюю страну выполняется 21 рейс в неделю. Следом с 8 % и 7 % идут Анталия и Стамбул, куда петербуржцы в среднем едут на семь – девять дней.

Столицы Армении и Грузии замыкают топ наиболее популярных зарубежных направлений среди жителей Северной столицы этой осень. На долю Еревана приходится 6 % бронирований по международным направлениям, на долю Тбилиси – 5 %. Средняя продолжительность поездки составляет неделю, в Ереван из Петербурга отправляется 14 рейсов в неделю, в Тбилиси – 10.

Аналитики «Твил» также уточнили, что среди зарубежных направлений популярностью пользуются курорты Абхазии. В начале ноября там можно позагорать на пляже при хорошей погоде.

Как часто россияне выбирают Петербург для осенних путешествий

В то время как жители Петербурга рассчитывают сменить обстановку и уехать из города, многие россияне стремятся приехать в этот город. Выяснилось, что Северная столица стала лидером по количеству бронирований на ноябрьские праздники.

Средняя стоимость проживания в культурной столице составляет 3,6 тысячи рублей. В 2024 году цена за ночь выросла на 15 % по сравнению с ноябрем прошлого года. Петербург опередил Сочи по числу бронирований на ноябрьские праздники. На курорте было забронировано 11 % всех предложений.

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