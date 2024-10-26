«Неспортивные» россияне все чаще выбирают походы в горы

Число туристов на горных курортах увеличилось на 10% относительного прошлого года, причем все интереснее такие путешествие становится для «неспортивных» туристов. Особым спросом у новичков пользуется Эльбрус.

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Несмотря на рост популярности, поход в горы вовсе не является дешевым. Стоимость экспедиции в зависимости от маршрута может стоить от 50 до 200 тысяч рублей, а комфортное восхождение (гид, домики и питание) в небольшой группе в среднем обойдется в 130 тысяч плюс стоимость снаряжения.

Руководитель отделов розничной продажи компании PETZL Алексей Клименко говорит, что базовое снаряжение обойдется примерно в 100 тысяч рублей — это без одежды, рюкзака, обуви, палок и другой мелочи. Как правило, говорит он, снаряжение покупается постепенно, а если поход коммерческий, то оно арендуется, пишет «Российская газета».

В Клубе 7 вершин новичкам советуют для начала оценить свой опыт, состояние здоровья и спортивную подготовку, так как восхождение требует серьезной подготовки и акклиматизации, которая может занять несколько недель.

Треккинговые маршруты тоже набирают популярность. Руководитель горного клуба «Спорт-Марафон» Александра Червякова говорит, что однодневные маршруты в группе минимально стоят 5 тысяч рублей, а три дня по Архызу будет стоить уже 87 тысяч.

Клименко добавляет, что походы в основном интересуют мужчин — 60% против 40%. Но женщин с каждым годом становится все больше. А в скалолазании женщин вообще довольно много.

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