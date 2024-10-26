В Ростовской области 1 ноября стартует фестиваль «Кукла Дона»

Ростовская область, 26 октября 2024. DON24.RU. В Ростове, Каменске-Шахтинском и Звереве с 1 ноября по 15 декабря пройдет XVII Межрегиональный фестиваль «Кукла Дона». Об этом сообщили в пресс-службе Донской публичной библиотеке.

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По традиции фестиваль начинается в ноябре, накануне Дня народного единства.

«Главное событие фестиваля – выставки кукол и декоративно-прикладного искусства, в которых принимают участие авторы из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края, Москвы, Дагестана. В экспозиции представлены работы, выполненные как с сохранением традиционных технологий, так и в новаторских техниках – народные, авторские, коллекционные куклы, сюжетные композиции, игрушки, сувениры и арт-объекты», – пишет источник.

Жюри и зрители смогут проголосовать за понравившийся экспонат. Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и творческие встречи.

Фестиваль проводится за счет средств областного бюджета в рамках гранта для реализации творческих проектов в сфере культуры и искусства в целях достижения результатов комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».