Более 200 школьников отправились в культурно-образовательную поездку по России

Более 200 школьников из Ноябрьска отправились в культурно-образовательное путешествие по России. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

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Так, в городе продолжается традиция поощрения успешных подростков – культурно-познавательные поездки по разным городам России. В этом году более 200 ребятам от 11 до 18 лет, достигшим успехов в образовании, спорте, культуре и других сферах, предоставлена возможность провести осенние каникулы в Санкт-Петербурге, Калининграде, Тюмени, Екатеринбурге, Тобольске и Петрозаводске.

В каждом городе для ребят организовали обширную экскурсионную программу. В Тюмени и Екатеринбурге подростков ждут в ведущих вузах, где они смогут посетить корпуса и лаборатории, а также познакомиться со студенческой жизнью.

За год в культурно-познавательных поездках уже отдохнули 340 юных ноябрьцев. В этом году к списку городов также добавилась Карелия.

Ранее сообщалось, что на Ямале пройдет юбилейный молодежный форум «Российский Север».

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