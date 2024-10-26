Топ идей для путешествий во время новогодних праздников

До Нового года осталось не так уж много. Если вы на праздники планируете отправиться в путешествие по России, сейчас самое время, чтобы определиться с выбором — дальше цены будут резко расти. Декан факультета туризма и индустрии гостеприимства, академический директор Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Марал Чарыева рассказала «Вечерней Москве», куда лучше всего поехать в длительные выходные.

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На внутреннем рынке топ самых популярных направлений такой: первое место занимает Краснодарский край, туда едут 45 процентов туристов. За ним идет Крым — 6,5 процента. Далее — Калининград, Московская область и Дагестан. Последний, кстати, сегодня считается одним из самых перспективных туристических маршрутов. Все более привлекательными становятся такие регионы, как Камчатка, Русский Север и Алтай. Стоит отметить еще одну тенденцию — активное посещение фермерских хозяйств, виноделен или сыроварен. Примечательно, что 40 процентов россиян, выбирая агротуризм, хотят окунуться в быт местного жителя: доить коров, выпекать хлеб, собирать виноград и так далее. А вот 95 процентов иностранных туристов едут в первую очередь в Москву, Санкт-Петербург и посещают города Золотого кольца. Мы ждем старт программы продвижения туристического бренда РФ за пределами страны. Въездной туризм планируется развивать за счет гостей из дружественных стран.

Киров: с птицей счастья в зиму

Киров — новогодняя столица России 2025 года. Символом стала вятская птица счастья. Один из старейших городов Русского Севера, отметивший в 2024 году 650-летие, называют «столицей рассветов» за красивые восходы солнца над рекой Вяткой. Примечателен город старинными памятниками, которые здесь соседствуют с современными интерактивными музеями. К примеру, в городе есть небольшой музей, посвященный традициям вятского чаепития. Здесь проводят интерактивные экскурсии, во время которых можно выпить горячего чаю и сбитня, приготовленного по старинному рецепту, примерить исторические наряды. Попасть в Музей вятского самовара можно только с экскурсией. Одним из предстоящих новогодних мероприятий станет Вятская ярмарка, на которой представят товары местных производителей и мастеров. А еще в городе впервые устроят фестиваль новогодних елок. На Спасской улице разместят более 100 праздничных деревьев из 89 регионов России. Стоимость новогоднего тура на двоих начинается от 42 тысяч рублей.

Сочи: по набережной

Сочи — одно из самых популярных мест для зимнего отдыха в России. Курортный город расположен на берегу Черного моря, славится широким выбором развлечений и активностей: от вечеринок, ярмарок, прогулок по набережной до катания на лыжах и сноубордах. Город и его окрестности привлекают развитой инфраструктурой. Цены за недельное размещение за двоих стартуют от 50 тысяч. Плюс билеты и экскурсии — меньше чем на 100 тысяч рассчитывать не приходится. Направление очень популярно.

Карелия: сафари на снегоходах

Свежий воздух, катание на снегоходах, собачьих упряжках, зимнее сафари, сказочный остров Кижи, подледная рыбалка, ледяной каньон и сразу два Деда Мороза: провести время в Карелии можно интересно. Стоимость тура на двоих — от 40 тысяч рублей. Останавливаться проще в Петрозаводске, а уже оттуда планировать поездки по самой Карелии. Некоторые могут занять день, другие — пару или больше.

Алтай: сказочные леса и горы

Горный Алтай зимой — леса в белых шапках, припорошенные снегом горы, скованные льдом водопады, незамерзающие реки и озера. Регион привлекает различными видами развлечений и активностей: поездки на снегоходах, гонки на собачьих упряжках, конные прогулки, катание на лыжах и коньках, рыбалка. Это далеко не полный перечень. Кроме того, Алтай считается сакральным местом, здесь загадывают желания. Стоимость пятидневного тура начинается от 52 тысяч рублей за двоих. Цены на экскурсии и развлечения лучше уточнять дополнительно, но главное — одеваться теплее.

Тула: русский колорит

Добраться до Тулы можно всего за три часа. В этом атмосферном городе можно сделать настоящий тульский пряник, увидеть блоху, которую подковал Левша. Обязательно посетите Музей тульских самоваров и прогуляйтесь по пешеходной улице Металлистов и Казанской набережной, на которой, кстати, установлен телепорт в Москву! Стоимость двухдневной поездки начинается от 15 тысяч.

Выборг: погружение в Средневековье

Маршрут в небольшой уголок Скандинавии в России — город Выборг — можно проложить через Санкт-Петербург. Посмотреть замки, музеи, прочувствовать атмосферу русского северо-запада. В самом Выборге сосредоточены потрясающие достопримечательности: старый замок и крепостные сооружения, храмы, жилые и офисные здания в стиле модерн начала прошлого века. Бонусом — скальные загородные пейзажи. Если поехать на машине, можно сэкономить на перелетах или переездах по железной дороге. Заодно можно осмотреть невероятные города: Тверь, Торжок и другие. Стоимость пятидневного тура на двоих стартует от 33 тысяч рублей.

Зимний Эльбрус: седовласый великан

Новогодние каникулы для многих людей — это возможность провести время с друзьями, семьей, не отвлекаясь на работу. Заниматься спортом, отдаться горным лыжам или сноубордингу — все это возможно на Эльбрусе. Прогулочные экскурсии, трекинги, джипинг к самым труднодоступным уголкам — Кабардино-Балкария предлагает россиянам окунуться в захватывающий мир снежных вершин. Эльбрус, как седовласый великан, притягивает к себе и начинающих, и заядлых путешественников. Выбрать также можно купание в термальных источниках, перевал на джипах и поход к Чегемским водопадам. Удовольствие от такой поездки может быть огромным. Собственно, как и стоимость поездки — цена стартует от 60 тысяч рублей.

Шерегеш: особенный снег Кузбасса

Мягкий и практически невесомый снег — о таком мечтает каждый лыжник или сноубордист. А за исполнением желаний отправиться можно на юг Кемеровской области — в небольшой поселок Шерегеш. Ближайшие аэропорты — в Новокузнецке и Кемерове. Отелей и частных домов в кемеровском поселке становится все больше, есть спа и русские бани, открыть для себя можно и таежные рецепты. Кроме катания на лыжах и сноубордах можно проложить и другие маршруты — покататься на собаках-хаски, побывать на оленьей ферме или посетить Шорский нацпарк. Стоимость тура на двоих начинается от 100 тысяч рублей.

ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что на развитие туристической отрасли делается сегодня особая ставка. Строить с привлечением льготных кредитов смогут в новых регионах страны. На данный момент выдано 28 разрешений на возведение современных объектов. Все они раскупаются уже на этапе фундамента. В ближайшие годы по стране планируется построить гостиницы и отели общей вместимостью почти на 242 тысяч номеров.