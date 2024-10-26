Туристический бизнес в Северной Осетии обогатился на 460 миллионов рублей, о чем отчитались местные власти.

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По словам главы республики Сергея Меняйло, в этом году желающих отдохнуть на территории субъекта насчитывалось около 1 миллиона человек.

Туризм, как отметил глава региона, играет важную роль в субъекте государства, поскольку вырученные средства идут на поддержку предпринимателей и другие важные направления в регионе.

За 10 месяцев удалось реализовать такую сумму благодаря гостиничному бизнесу и горнолыжным курортам, польску республика славится своими природными видами.