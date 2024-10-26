Волгоградские школьники попали в проект «Поколение путешественников»

Ребята, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности, отправились в познавательное путешествие по родному краю.

26 октября группа школьников поехала из Калачевского района в областной центр, чтобы познакомиться с историей Царицына, Сталинграда и современного Волгограда.

По данным регионального комитета экономической политики и развития, маршрут «От Царицынской губернии до Волгограда» предусматривает осмотр основных достопримечательностей и знаковых мест и участие в тематических активностях. Ребята прикоснутся к богатой событиями истории города и попробуют свои силы в мастер-классе по написанию писем перьями и чернилами.

Напомним, проект «Поколение путешественников» стартовал в мае 2024 года. На экскурсиях побывали уже 63 группы учащихся 5–8-х классов.

Одной из задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым, является создание условий для раскрытия потенциала детей, молодежи, развитие социального туризма на территории региона. Для достижения этих целей ведется комплексная работа с использованием возможностей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».