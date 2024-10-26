Понятие турпродукта и страхование туристов: что решили участники МКТ

Участники II Международного конгресса туроператоров (проходил в Минске, 9–11 октября) согласовали итоговую резолюцию (копия есть в редакции. – Ред.). Пожалуй, главным в документе, подписанном вице-президентом РСТ Юрием Барзыкиным и директором ассоциации «Турпомощь» Александром Осауленко, стало то, что существующие механизмы финансового обеспечения ответственности туроператоров были признаны действенными и эффективными, но требуется дальнейшее их совершенствование.

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«Страхование ответственности туроператора по-прежнему является одним из видов обеспечения исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта, наряду с банковской гарантией и достаточностью фонда персональной ответственности», – отметили участники конгресса.

Кроме того, в резолюции предложено по новой системе наполнять фонд персональной ответственности туроператоров – опираясь не на годовые показатели, а на квартальные. В частности, установить максимальный общий размер суммы финобеспечения ответственности туроператора (страховка, банковские гарантии или другие виды поручительств) и ФПО в размере 7% от общей цены туристского продукта (ОЦТП) по выездному туризму за квартал предыдущего года, в котором ОЦТП была наибольшей. Такой порядок предлагали на конгрессе крупные туроператоры – это позволит сократить нагрузку на бизнес и высвободить ресурсы для инвестиций, в том числе в развитие программ отдыха в России.

Так совпало, что решение конгресса оставить существующую схему финобеспечения (с некоторыми доработками) появилось вскоре после бурного обсуждения инициативы президента РСТ и руководителя туроператора «Алеан» Ильи Уманского поменять эту схему. Он предложил создать государственный внебюджетный фонд, в который вносил бы деньги каждый покупатель выездного тура. По расчетам главы РСТ это тоже позволило бы снять нагрузку с бизнеса и лучше защитить потребителей. Однако, несмотря на это, в сообществе поднялась волна критики. Выяснилось, что мнением ключевых туроператоров, формирующих туры за рубеж, Илья Уманский предварительно не поинтересовался. А туристы усмотрели посягательство на свободу отдыха за границей.

Не нашла поддержки у участников конгресса и предыдущая инициатива Ильи Уманского – поменять понятие турпродукта, а именно, убрать из него перевозку как одну из основных составляющих.

«Считаем необходимым оставить действующее определение турпродукта», – говорится в резолюции конгресса.

В документе также отмечено, что эта позиция поддержана представителями страхового и агентского рынка.

Резолюция конгресса, как пояснили TourDom.ru в ассоциации «Турпомощь», будет направлена в Госдуму, Минэкономразвития и всем заинтересованным ведомствам.

Вся эта ситуация показывает, что между ключевыми отраслевыми лоббистами в туризме существуют серьезные разногласия. С одной стороны, крупные туроператоры отстаивают свои интересы, используя площадку «Турпомощи». С другой – президент РСТ, выступая от имени всей организации, проводит свою политику, но без предварительных консультаций с крупными игроками рынка, также входящими в РСТ.