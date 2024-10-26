В Москве состоится международная конференция по деловому туризму

Наименование конференции - Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. Мероприятие состоится 16 и 17 декабря.

В Москве в декабре планируется проведение конференции под названием Meet Global MICE Congress: BRICS Edition.

Цель мероприятия - обмен экспертными мнениями и обсуждения на тему развития отрасли туризма.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, на конференции ждут высококвалифицированных специалистов из 9 стран:

«Примут участие эксперты из стран БРИКС, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию и Эфиопию. Они обсудят перспективы развития отрасли, поделятся опытом подготовки кадров и инструментами для увеличения делового турпотока».

В повестке мероприятия запланированы сессии, диалоги к экспертами и тренинги.