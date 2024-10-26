Жители Свердловской области все чаще выбирают для поездок Северный Кавказ

Жители Свердловской области всё чаще выбирают для поездок Северный Кавказ. В целом российские туристы стали чаще ездить в Северо-Кавказском федеральный округ, за год спрос на аренду посуточного жилья здесь вырос на 80%. Такие данные привели аналитики Авито Путешествий, изучив динамику посуточной аренды туристических объектов в сентябре 2024 и 2023 годов.

По доле бронирований, лидирует Московская область. На москвичей приходится 17,6%, вторую строчку занимает Краснодарский край с 11,4% бронирований. Свердловская область заняла девятую строчку рейтинга с долей бронирований 1,6%.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, какие самые популярные направления путешествий у свердловчан.