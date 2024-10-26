На Байкале проложили научно-познавательный туристический маршрут

Для чего гидробиологам нужен "почтальон"? Живучая спирогира: откуда взялась и как ее "победили"? Кто на самом деле очищает Байкал и делает воду прозрачной? Чтобы не только узнать, но и увидеть ответ на такие вопросы, нужно хотя бы раз побывать на Байкальской биостанции в поселке Большие Коты.

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С недавних пор туда проложили новый туристический маршрут - научно-познавательный. Журналисты "РГ" вместе с коллегами из других редакций решили к нему присмотреться.

"Интерес к обитателям Байкала и его же главным защитникам надо пробуждать и поддерживать не только у рыбаков", - убеждена кандидат биологических наук Екатерина Говорухина, с которой мы встретились на биостанции и на два часа стали ее завороженными слушателями.

А потом вместе возвращались в Листвянку.

Екатерина - руководитель научно-познавательного проекта "Байкал для любознательных". Вместе с коллегами из Иркутского государственного университета она стала организатором и пропагандистом новых туристических направлений в Иркутске и Иркутской области. И, в частности, на Байкальскую биостанцию в поселке Большие Коты. Основанная более 100 лет назад, сегодня она становится местом притяжения ученых, студентов, родителей с детьми и всех, кто любит путешествовать с пользой.

"Здесь открывается прекрасная возможность насладиться красотой Байкала и понять уникальность его экосистемы, - объясняет Говорухина. - Наша задача - не только привлечь туристов, но и вдохновить их на заботу об окружающей среде, на поиск новых знаний и идей для сохранения биоразнообразия".

Как это было в нашем случае, дает представление короткое видео.

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Тур из Иркутска в Листвянку, а затем на катере в Большие Коты и обратно стал еще одной жемчужиной в коллекции научно-популярных маршрутов, что разработаны и запущены в рамках "Десятилетия науки и технологий". Их уже более семидесяти в 19 регионах страны, включая Урал, Сибирь, Амурскую область, Крым, Татарстан, Калининград и, конечно, Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье.

Как рассказали в АНО "Национальные приоритеты", эта работа продолжается, результаты нынешнего года будут представлены на IV Конгрессе молодых ученых, который пройдет 27-29 ноября на федеральной территории "Сириус". А уже сейчас детальная информация о маршрутах научно-популярного туризма доступна на сайтах Наука.рф и Science-ID.