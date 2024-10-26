Как спланировать зимний отпуск и куда можно отправиться по России

Куда поехать, на что обратить внимание при выборе отеля и когда начать планировать зимний отпуск — эксперты сервиса Туту и редакция журнала Be Icon делятся лайфхаками по организации отличного путешествия.

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Главный совет, который можно дать путешественнику, планирующему зимний отпуск, звучит так: «Начните как можно раньше». Сейчас, когда под ногами жёлтые кленовые листья, а кафе и городские пространства украшены тыквами, многие пока не готовы думать про новогоднее или просто зимнее путешествие. Тем не менее уже в ноябре выбрать подходящие билеты и отель будет намного сложнее, особенно если вы планируете поехать в популярное место, например, в Сочи или Мурманск. Поэтому — займитесь организацией зимнего отпуска уже сейчас.

Определиться с направлением

Самое первое, что нужно сделать, — определиться с направлением. Если рассматриваете путешествие по России, предлагаем несколько опций.

Поехать в горы

Даже если вы не катаетесь на лыжах или сноуборде, зимняя поездка в горы подарит много положительных эмоций: это и прогулки по заснеженным склонам на снегоступах, и вечера у камина с глинтвейном, и спа-уикенды. Помимо хорошо известной Красной Поляны, есть много других вариантов: Манжерок в Республике Алтай, Белокуриха в Алтайском крае, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Хибины и Урал.

Поехать просто на природу

Зимние каникулы — отличное время, чтобы отдохнуть на природе в экоотеле. Присмотритесь к Тюменской области — там есть термальные источники, а также к Мурманской и Архангельской областям, где можно увидеть северное сияние и покататься на хаски.

Поехать в интересный город

Короткая поездка в ближайший город запоминается не хуже долгого путешествия. Зимние каникулы отлично подходят для прогулок по Ярославлю и Костроме, Суздалю и Владимиру, Нижнему Новгороду и Самаре. К тому же, во многих популярных у путешественников городах на каникулах проходят праздники, зимние фестивали и спектакли.

Начать с поиска билетов

Итак, вы определились с направлением. Начинаем не с поиска отеля, а билетов. Попробуйте чуть сдвинуть даты, если это возможно, и найти наиболее выгодные билеты. Не готовы купить сразу — сначала забронируйте билеты. Боитесь, что планы поменяются — ищите билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости.

Если выбрали железнодорожный транспорт, посмотрите отзывы и рейтинги поездов перед покупкой билетов. Не готовы сразу купить билет — оформите его и оплатите позже.

Придумать программу, в том числе на случай плохой погоды

Зимнее путешествие лучше тщательно спланировать, чем надеяться на спонтанные решения. Приехав в «горячие» даты, вы можете обнаружить, что в музеи огромные очереди, на мастер-класс не попасть, а гиды, которые возят путешественников смотреть на северное сияние, все заняты. Поэтому планируйте, чем займётесь, в том числе если на улице внезапно пойдёт снег с дождём.

Ещё одно важное напоминание: в аэропорт на зимних каникулах лучше приезжать как можно раньше. Очереди могут быть не только на сдачу багажа и паспортный контроль, но даже на вход в само здание. И немаленькие.

Заранее забронировать отели и рестораны

Зимой расположение отеля играет более важную роль, чем летом. Когда на улице тепло, можно уйти на прогулку утром и вернуться только вечером. Зимой, скорее всего, так сделать не получится: в середине дня захочется отдохнуть и переодеться. Поэтому лучше выбирать отели в центре города, если планируете много гулять. И, конечно, бронировать их заранее. Как, впрочем, и рестораны, особенно в таких городах, как, например, Казань, Владивосток, Москва и Петербург. До поездки выберите парочку мест, где вам хочется поужинать. Потом сможете отменить бронь, если планы поменяются.

Перестраховаться

Оформите медицинскую страховку. Страховка от потери багажа также лишней не будет — на зимних каникулах путешественников много, и что-то может пойти не по плану. Но в любом случае не забывайте наслаждаться путешествием.