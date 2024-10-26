На Северном Кавказе предложили создать туристический паспорт регионов

Туристический паспорт для развития индустрии гостеприимства предложили создать участники управленческого хакатона "Разработка туристической стратегии", направленного на развитие туризма. Хакатон проходил в Пятигорске, его участниками стали студенты из 15 регионов, сообщил ТАСС директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

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«В институте прошел управленческий хакатон, посвященный развитию туризма, в нем приняли участие ребята из 15 регионов. Они представили ряд проектов для развития туризма. Одна из интересных идей - создание туристического паспорта для регионов. Такой паспорт предлагается выдавать прибывающим в регион гостям», — сказал Тлисов.

По его словам, он будет включать туристические локации, маршруты, фотолокации.

«Предполагается, что отметки в туристическом паспорте позволят гостям региона получать дополнительную информацию о туристических объектах, дополнительные скидки и бонусы при посещении различных локаций. Это будет мотивировать их посетить как можно больше мест и познакомиться с культурой региона», — добавил Тлисов.

Он отметил, что идеи участников хакатона были презентованы администрации города, после доработки планируется их реализация.