Глэмпингов на Байкале будет меньше, чем ожидалось

Программа по строительству модульных отелей на Байкале, реализуемая в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», забуксовала. Часть выделенных государством средств вернется в бюджет, рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

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По ее словам, за 2 года планировалось ввести в эксплуатацию 377 номеров. Однако сейчас стало понятно, что поставленных целей достичь не удастся. Все дело в специальных разрешениях и согласованиях, которые необходимо получить при строительстве объектов при границах национального парка. Далеко не все предприниматели могут или хотят заниматься подобными формальностями.

Впрочем, Евгения Найденова не уточнила, сколько модульных отелей создать не получится. Однако обозначила их число как «значительно меньше» изначально заявленного. Соответственно, деньги, выделенные бизнесменам на поддержку конкретных инициатив, придется вернуть ввиду несостоятельности их проектов.

«Все не совсем грустно, но не так оптимистично, как хотелось бы. Пока я не получила от всех инициаторов письма о возврате, поэтому заявлять об этом не буду. Но цифра будет значительно меньше», – добавила глава агентства.

Иркутская область получила в общей сложности более 578 млн руб. на строительство модульных отелей. Возведение заявлено в Иркутске, Ольхонском и Усольском районах, Большом Голоустном, а также на Байкальском тракте.

Отметим, буквально летом министр экономического развития Максим Решетников признался, что с идей массового строительства модульных отелей в России есть проблема. Инициативу по их возведению при участии госфинансирования еще в прошлом году предложил сам чиновник. Но спустя время стало понятно, что в стране с ее реализацией все непросто.