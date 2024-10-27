Шоу Luminary откроет Фестиваль Достоевского в Великом Новгороде

Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского откроет шоу Luminary совместно с камерным оркестром Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского. Концерт классической музыки пройдет в атмосфере, созданной тысячей свечей, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Открытие пройдет в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского. Особым сюрпризом станет захватывающее шоу Luminary совместно с камерным оркестром. Концерт классической музыки в их исполнении пройдет в уникальной атмосфере, созданной тысячей свечей. Зрители насладятся атмосферой уюта и гармонией звука благодаря мастерству команды Luminary, известной своими волшебными вечерами", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили организаторы, на концертах Luminary классические произведения и современные хиты исполняются в антураже темноты, разрезаемой светом свечей. Универсальные программы делают концерты доступными и привлекательными для широкой аудитории. Ценители услышат знакомые и любимые композиции Макса Рихтера, Ханса Циммера, Томазо Альбинони, а также мелодии Adele, Lana Del Rey и многих других.

"Для нас большая честь принимать участие в Международном фестивале театральных искусств им. Ф. М. Достоевского! Проект Luminary неразрывно связан с театром не только потому, что многие наши концерты проходят на сценах московских театров и театров по всей России. Luminary, как и театр, но на языке музыки и атмосферы доносит до зрителя смыслы, ценности, предлагает здесь и сейчас прочувствовать альтернативные сценарии жизни. Поэтому часто мы называем свои представления не иначе как "концерт-спектакль". Именно это мы постараемся создать на концерте-открытии фестиваля, вдохновив всех зрителей и участников вырваться из рутины, замедлиться и сфокусироваться на главном - на своем внутреннем "я". Уверен, это даст отличный старт фестивалю", - сказал генеральный продюсер шоу Luminary Артем Миронов.

По словам генерального директора Фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского Василия Яна, фестиваль неслучайно открывается таким необычным событием.

"Мы стремимся не только погрузить гостей в удивительный мир театра, но и расширить их представления об искусстве, предложив разнообразные культурные события. Надеюсь, что воспоминания об этом теплом вечере надолго останутся в сердцах наших зрителей", - сказал он.

Вход на открытие фестиваля бесплатный, для этого нужно получить билеты в кассе Новгородской областной филармонии. Вечер начнется с "красной дорожки", по которой пройдут звезды театра и кино, а также выдающиеся деятели культуры. После этого всех пригласят в зал, где состоится церемония открытия.

О фестивале

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. В 2024 году он пройдет с 31 октября по 4 ноября на площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе. Зрители увидят спектакли из России, Белоруссии, Индии и Китая. Помимо показа спектаклей, в 2024 году в рамках фестиваля впервые будет организована конкурсная программа "Перспектива".

Профессиональное жюри выберет лучшие из незаконченных независимых постановок, премьера которых намечена на 2025 год на территории РФ и имеющих в качестве литературной основы произведения русской классики. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.