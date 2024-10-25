Нижний Новгород попал в топ-10 самых матерящихся городов России. По данным агентства «Интериум», наш город занял почётное 8‑е место. Кто же является самым матерящимся городом страны? И можно ли сказать, что любовь к мату – это проявление бескультурья?

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По данным исследователей агентства «Интериум», Нижний Новгород занял 8‑е место в рейтинге самых матерящихся городов России. Первое место досталось столице – в Москве жители сквернословят чаще всего. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург, там матерятся почти в два раза меньше. На третьем месте – Новосибирск. Замыкают пятёрку Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Дальше идут Челябинск, Красноярск и Нижний Новгород. Для сравнения, годом ранее первое место занимала Псковская область, а Москва располагалась на третьем.

Рейтинг был составлен на основе мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров. Отчасти с этим аналитики и связывают первое место Москвы в рейтинге. По словам исследователей, жители маленьких городов зачастую в графе «место проживания» указывают центр региона.

Вообще отношение к мату за последние годы существенно изменилось.

Изначально он был в первую очередь связан с язычеством, а потому запрещался.

«Согласно верованиям славян-язычников, слова были неразрывно мистически связаны с предметами, которые они обозначали, – рассказала доцент ИМЭБ РУДН и доктор политических наук Ирина Глинская. – Поэтому тот, кто просто так, а тем более в виде ругательства, произносил слова, обозначавшие мужской или женский половой орган, вредил, по представлениям древних славян, себе или своим близким, обрекал свой род на бесплодие, на гибель без потомства. А если род начнёт угасать, боги разгневаются и покарают потомков».

Мат не жаловало и христианство, так как оно вело борьбу с любыми проявлениями язычества.

«Сакральные слова и выражения, относящиеся к половой жизни, получили в глазах церкви «греховное значение», – объяснила эксперт. – Постепенно под давлением церкви такая лексика начала приобретать характер запретной, ненормативной, так как обозначала предметы, о которых не подобает упоминать благочестивому христианину. Эти слова стали изгоняться из дозволенной речи».

Однако сегодня отношение к ненормативной лексике куда более терпимое. Многие воспринимают матерные выражения энергетически сильными и крайне подходящими в тот момент, когда мы, например, ударяемся мизинцем о тумбочку.

«Самая главная функция мата – не в нанесении вербального вреда, а в выражении различных эмоций – как отрицательных, так и положительных, – уверена Ирина Глинская. – В каждом языке есть непринимаемые обществом, табуированные слова, однако к русскому мату проявляется интерес во многих странах. Крепкое, ёмкое словцо, обладающее огромным запасом энергии, иногда помогает избавиться от ненужной злости, которая изводит человека изнутри, облегчить боль, если получил травму, восхититься красиво забитым голом любимого футболиста, рвануть в атаку на противника, приводя его в ужас и бегство».

Поэтому осуждать за мат не стоит. Но его употребление через каждое второе слово всё же свидетельствует о проблемах с культурой и развитием, нежели о внутренней раскрепощённости.