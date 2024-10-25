Созданный в Ингушетии туристический маршрут «Страна галгаев» получил статус национального. За три дня туристы могут посетить главные туристические локации равнинной и горной части республики.

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«Новый туристический маршрут в Ингушетии получил статус национального.<> Маршрут „Страна галгаев“ охватывает главные туристические объекты равнинной и горной части Ингушетии, включая проживание в комфортабельных отелях. Туристы смогут посетить такие знаковые места, как Башня Согласия в Магасе, Мемориал Памяти и Славы в Назрани, мавзолей Борга-Каш в Плиево, средневековые башенные комплексы Таргим, Эгикал, Вовнушки и Эрзи, всесезонный туристско-рекреационный комплекс „Армхи“, живописные водопады и древние храмы», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Маршрут, созданный в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», предлагает гостям республики насыщенную трехдневную программу. При этом он тщательно продуман с точки зрения логистики, безопасности и комфорта. Путешественники могут воспользоваться услугами туроператоров или отправиться в самостоятельное путешествие, опираясь на информацию, размещенную на национальном туристическом портале «Путешествуем.рф», отметили в пресс-службе.

«Создание национального туристического маршрута „Страна галгаев“ - это большой шаг в развитии туристического потенциала Ингушетии. Присвоение маршруту статуса национального является знаком качества и гарантией его соответствия высоким стандартам, установленным правительством России. Уверен, что новый маршрут будет пользоваться популярностью у туристов и позволит им открыть для себя нашу республику с новой стороны», — прокомментировал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

На сегодняшний день в России насчитывается 56 национальных маршрутов, охватывающих 50 регионов страны. Они создаются, чтобы обеспечить туристам максимальный комфорт и оптимальное соотношение цены и качества при путешествиях по России.