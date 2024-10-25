В Дагестане на дороги к туристическим локациям направят 300 млн рублей

Более 300 млн рублей направят до конца 2026 года на капремонт автодороги в Буйнакском районе Дагестана, ведущей к основной туристической локации - Сулакскому каньону. Об этом ТАСС сообщил глава района Уллубий Ханмурзаев.

"В два этапа планируем капитальный ремонт автомобильной дороги Буйнакск-Каранай на участке км 7 - км 16,4, Буйнакского района. Дорога ведет к основной туристической локации - Сулакскому каньону, через села Каранай и Ишкарты. В 2025 году из средств федерального бюджета направят порядка 100 млн рублей, а до конца 2026 года более 200 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, муниципалитет в приоритетном порядке обеспечит необходимой инфраструктурой туристические локации.