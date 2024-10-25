Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для отдыха в ноябре. Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru. Ноябрь ожидается довольно активным для путешественников,хотя средняя стоимость ночи проживания увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Рейтинг популярных направлений для туристов в последний месяц осени возглавил Санкт-Петербург: на культурную столицу пришлось 16% всех бронирований.

Второе и третье места достались Сочи и Москве — 12% и 11% бронирований соответственно.

Нижний Новгород разместился на 6 месте. В среднем туристы останавливаются в столице закатов на 3 ночи при средней стоимости суточного проживания в 4,9 тысячи рублей.

Также в топ-10 вошли Казань, Кисловодск, Ялта, Пятигорск, Краснодар и Калининград.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что озеро Светлояр вошло в топ-10 мистических мест России для путешествий осенью.