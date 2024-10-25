В Крыму два природных заповедника закрыли для посещения туристов

Природные заповедники "Опукский" и "Казантипский" в Республике Крым закрыли для посещения туристов до конца марта из-за высокой антропогенной нагрузки, сообщается в Telegram-канале дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедного Крыма".

"С 28 октября 2024 года по 31 марта 2025 года в целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы государственных природных заповедников ГПЗ [государственный природный заповедник] "Опукский" и ГПЗ "Казантипский" закрываются для экскурсионного посещения", - говорится в сообщении. В дирекции уточнили, что срок закрытия может быть продлен.

"Заповедный Крым" объединяет четыре государственных природных заповедника - "Ялтинский горно-лесной", общая протяженность туристических троп в котором достигает 147 км, "Казантипский", "Опукский", "Лебяжьи острова" и три государственных природных заказника федерального значения "Каркинитский", "Малое филлофорное поле" и "Казантипский морской".