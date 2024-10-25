Почему столицу выбирают для экологичного отдыха

Столица предлагает не только качественную медицину, но и самые разные направления экологичного отдыха. Эксперты рассказали, почему Москва – лучший город для того, чтобы поправить здоровье.

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Медицинский туризм

Москва развивает медицинский туризм – только в 2023 году количество туристов, приезжающих с медицинскими целями, увеличилось на 24% по сравнению с 2022 годом. Также этот показатель в два раза превысил допандемийные значения.

Всего в 2023 году с медицинскими целями Москву посетили 1,3 млн туристов, что составляет примерно 5% от всего туристического потока. Несмотря на специфику таких поездок, в Москве путешественники находят возможность совмещать медицинский туризм с культурным и развлекательным отдыхом, посещением достопримечательностей. Так делает каждый четвертый турист.

Жители других городов выбирают столичную медицину, потому что здесь доступны высокие технологии и применение инновационных методов лечения с доказанной эффективностью. Это, например, клеточные технологии, генная инженерия и роботизированная техника. Медицина в Москве универсальна – здесь лечат буквально все заболевания, в том числе – самые сложные.

Зеленые пространства

В Москву едут не только лечиться, но и отдыхать на природе – в парки, которые есть во всех районах города. Количество зеленых зон растет с каждым годом – за последние 10 лет было создано и благоустроено свыше 1000 парков, скверов, других зеленых территорий, создано 14 экотроп общей протяженностью 40 километров. Половина территории Москвы – зеленые зоны.

Экология Москвы переживает позитивные изменения последние 10-15 лет, рассказывает Дмитрий Хомяков, профессор факультета почвоведения МГУ имени Ломоносова, почетный работник ЖКХ Москвы. Происходит это во многом благодаря увеличению зеленых пространств.

«Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, и проблемы, характерные для больших городов, ей свойственны, – говорит Хомяков. – Но территорий без зеленых насаждений в Москве гораздо меньше, чем, например, в столицах европейских стран и в США».

Популярность московских парков объясняется их разнообразием. У каждого парка своя длинная и полная событий история, они очень разные. Хоть и несут основную функцию, которая на них возлагается, а именно – быть «зеленым островом» в городе для отдыха и разгрузки людей от суеты ежедневных рабочих будней.

Все парки в Москве прекрасно освещены, пригодны для прогулок даже глубокой ночью. Они в большинстве своем охраняются и патрулируются службами безопасности. За состоянием старовозрастных деревьев следят сотрудники, исследующие деревья и следящие за их «здоровьем».

Зеленые пространства – это не только легкое дыхание, но и психическое здоровье. Пребывание в парке помогает справиться с депрессией и ведет к улучшению настроения.

Санатории с минеральными водами

«Курортами на территории нынешней Новой Москвы в свое время были признаны санатории в Ерино (Рязановское поселение) и Михайловском (Михайлово-Ярцевское поселение) со своими минеральными водами», – рассказывает урбанист Иван Митин.

Сейчас на курорте «Ерино» представлена минеральная вода «Краинская», по своим питьевым качествам она приближена к Пятигорским источникам.

Курорты Новой Москвы находятся на слиянии рек Пахра и Десна, в месте с чистейшим воздухом, по соседству с живописным и тихим лесом. Рядом находятся станции МЦД «Силикатная» и «Подольск». В проживание входит пятиразовое питание, анимационная программа для детей и взрослых, посещение бассейна, фитнес-центра и групповых занятий, консультация врача терапевта и прием уникальной минеральной воды. А еще СПА, обертывания, массаж, сауна и хаммам.

Воду из артезианских скважин добывают в поселке Шишкин лес – производство идет с 1998 года. Здесь же, в поселке, располагается санаторий для пожилых людей, который принимает гостей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и неврологическими проблемами.