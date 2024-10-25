Около 800 тысяч туристов посетили Оренбуржье в этом году

По сравнению с прошлым годом туристический поток в регионе увеличился на 27%. Об этом сообщили в областном правительстве.

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За первые восемь месяцев текущего года количество туристов, посетивших Оренбургскую область, увеличилось до 793,6 тысяч человек, что на 27,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года – 623,9 тысяч человек. Такие данные приводит Росстата.

Большинство туристов приезжают из Самарской, Московской, Свердловской, Челябинской областей, Москвы, республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа. Рост внутреннего туризма наблюдается по всей стране.

В правительстве отметили, что в регионе действует 11 туроператоров, 35 сертифицированных гидов и экскурсоводов. Для проживания гостей доступно более 260 гостиниц, отелей и хостелов, а также 18 санаториев.

Ранее мы сообщали о том, что в Оренбуржье для туристов начал работать новый чат-бот. С помощью данного сервиса жители и гости региона смогут узнать о туристических маршрутах и достопримечательностях области.