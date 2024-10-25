Ожидается самый продолжительный в истории «Архыза» горнолыжный сезон

Катание на горных лыжах и сноуборде на всесезонном курорте "Архыз" в горнолыжном сезоне 2024-2025 года может стать самым продолжительным в истории курорта. Такой прогноз сделал гендиректор "Архыза" Роман Киранчук на форуме регионов России "Развитие туристской инфраструктуры", сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

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Обычно горнолыжный сезон длится с декабря по апрель, в 2024 году он продлился на "Архызе" до мая.

«Уже выполняется первичное оснежение трасс на северном склоне и существует вероятность, что в предстоящем горнолыжном сезоне мы побьем рекорд по продолжительности катания на склонах нашего курорта. Снег в этом году выпал в октябре. Если благоприятные условия сохранятся и будет держаться устойчивая минусовая температура, то сезон откроем раньше обычного», — цитирует пресс-служба Киранчука.

Гендиректор курорта также анонсировал на 27 октября полуфинал конкурса по выбору маскота "Архыза" и открытие новой канатной дороги "Орбита", которая поднимает до хребта Абишира-Ахуба на высоту более 3 тыс. м.

«Ее запуск планировался 25 октября, но перенесен из-за сложных погодных условий», — отметил собеседник агентства.

Ранее Куранчук сообщал, что номерной фонд курорта на новогодние каникулы забронирован на 75%.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и восемь канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. С января по август 2024 года курорт посетили более 815 тыс. человек, до конца года он планирует принять свыше 1 млн туристов.

О форуме

Четвертый форум регионов России "Развитие туристической инфраструктуры" проходит с 23 по 25 октября 2024 года в Москве. Организатором форума выступает компания "ПИР Экспо". Цель форума - оказание содействия в качественном и количественном развитии туристической инфраструктуры в России и достижении целей национального проекта "Туризм и гостеприимство" путем установления прямого диалога бизнеса и власти.