Кубань стала популярным направлением для автопутешествий

Аналитики выяснили, что в этом году в автопутешествии побывали 53% россиян. Из них почти 18% посетили на машине Краснодарский край.

Туристы останавливаются в Сочи и соседних городах в среднем на четыре ночи, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос сервисов «Авто.ру» и «Яндекс Путешествия».

Также почти 14% опрошенных в этом году съездили на машине в Петербург и его окрестности, а проживание там в среднем длилось три дня.

Ещё по 2% автопутешественников посетили Крым и Ставропольский край. В среднем они пробыли там три-четыре дня.

Самыми привлекательными направлениями в будущем респонденты назвали Чёрное море (31%), Байкал (20%), Алтай (почти 17%) и Карелию (16%).

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.