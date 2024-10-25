Россияне рассказали, как часто устраивают путешествие выходного дня

Лишь 5% опрошенных россиян стремятся путешествовать каждые выходные. По 4% ездят в поездки по выходным хотя бы 1-2 раза в месяц. 26% отправляются в такое путешествие несколько раз в год. 13% выбрали вариант раз в год, а 16% — раз в несколько лет. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и СберАвто, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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15% респондентов отмечают, что путешествуют каждые праздничные выходные, длящиеся дольше двух дней. 17% никогда не ездят в такие поездки.

Каждый четвертый (24%) респондент поделился, что поедет в такое путешествие в ноябре.

Из них 26% поедут в Москву и Подмосковье. 10% выбрали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По 9% отметили Нижний Новгород и Ярославль, 7% проголосовали за Казань, еще по 5% респондентов выбирают для ноябрьской поездки Коломну и Суздаль. 3% участников исследования собираются в Псков. Столько же (3%) хотят увидеть Владимир. По 2% указали такие города, как Екатеринбург, Краснодар, Владивосток, Пермь и Тула. По 1% поедут в Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самару, Уфу, Сочи и Новосибирск.

В варианте «Другое» участники исследования отметили города Удомля, Майкоп, Боровичи и др.

48% респондентов рассказали , что выбрали конкретный город из-за того, что им не потребуется много времени тратить на дорогу до пункта назначения. 40% хотят полюбоваться красивой архитектурой и достопримечательностями. 38% опрошенных выбирают конкретное место из-за богатого исторического наследия (помимо архитектуры или включая ее). 34% отметили живописную природу, а 25% выбирают город для путешествия из-за проживающих там родных или друзей.

17% участников исследования любят ездить в маленькие города, так как там можно успеть все посмотреть за короткое время. Для 16% важно наличие мест для развлечений, 14% отправляются за вкусной едой, а 3% опрошенных ездят в короткие путешествия ради шопинга.

54% опрошенных россиян отправляются в путешествия выходного дня на автомобиле. 38% ездят на автобусе, 29% на поезде, 18% — на электричке. 15% респондентов выбирают самолет. Еще 6% ездят на небольшие дистанции на велосипеде. 3% опрошенных в качестве транспорта на короткие путешествия предпочитают теплоход или корабль, а 2% — мотоцикл.