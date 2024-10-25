Сколько китайцев посетило Приморье с начала 2024 года

500 тыс. туристов из Китая посетили Приморский край с начала 2024 года благодаря восстановлению авиасообщения между РФ и КНР. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко в ходе II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне (провинция КНР Ляонин).

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"Если в прошлом году Приморье посетили 130 тыс. китайских туристов, то в этом году за 9 месяцев их число составило 500 тыс.", - сказал губернатор.

Увеличению этого показателя способствовало открытие авиасообщения между Владивостоком и городами Китая - Пекином, Харбином, Далянем, Яньцзи и Шанхаем, отметил Кожемяко.

"Мы видим необходимость продолжения совместной работы по возобновлению рейсов из Шэньяна", - добавил он.

Кожемяко сказал, что провел встречу с секретарем парткома провинции Ляонин Хао Пэном, и они договорились, что осенью 2025 года в Ляонине пройдут дни Приморского края для раскрытия инвестиционного, культурного и туристического потенциала региона.

II Российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу начал работу в Шэньяне. Он продлится до 26 октября. В форуме принимают участие порядка 2 тыс. представителей китайского и российского бизнеса, а также правительственных ведомств двух стран. Цель мероприятия - развитие взаимодействия в области инвестиций, торговли и производства между регионами России и Китая.