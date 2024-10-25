Как часто устраивают путешествие выходного дня в России

В ходе недавнего исследования выяснилось, что 5% россиян стремятся путешествовать каждые выходные. Ещё 4% ездят в такие поездки не более двух раз в месяц, а 26% — несколько раз в год.

Ещё 13% ездят в поездки на выходных раз в год, а 16% — раз в несколько лет, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».

Ещё 17% признались, что никогда не ездят на отдых по выходным.

Также каждый четвёртый (24%) респондент сообщил, что планирует такое путешествие в ноябре. Из них 26% посетят Москву и Подмосковье, а 10% — Петербург и Ленобласть.

В числе других городов опрошенные назвали Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Коломну, Суздаль и другие.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.