Рейс «Уральских авиалиний» задержали почти на сутки

Почти на сутки задержался рейс «Уральских авиалиний» из Сочи в Петербург. Самолет должен был вылететь в Северную столицу еще вчера в 17:30, но в итоге оправку перенесли на сегодня – в 11:50. Как рассказали порталу TourDom.ru пассажиры, полет с самого начала не задался.

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«Откладывают на табло каждые 30–40 минут. При этом ничего по громкой связи не сообщают о задержке, в отличие от остальных рейсов аэропорта, которые тоже задерживаются. Причины, конечно, не сообщаются. Еще и выход меняли на 13–14, которые находятся на улице. Стояли, ждали 3 часа, стали замерзать».

В итоге пассажиров все-таки заселили в отель, но глубокой ночью. С утра история повторилась, рейс снова переносили каждые полчаса. При этом в авиакомпании клиентам сложившуюся ситуацию никак не объясняли. Комментарии удалось получить только после того, как на задержку обратили внимание СМИ.