В Орле введут туристический налог

В Орле ввели туристический налог
Депутаты горсовета Орла единогласно одобрили введение в городе туристического налога.
"Введение налога позволит частично сбалансировать городской бюджет. Полученные средства пойдут на содержание, ремонт и благоустройство инфраструктуры Орла", - заявили в городском совете.
Ставку налога планируется плавно повышать: с 1 процента от стоимости проживания в 2025 году до 5 процентов - в 2029-м.
Туристический налог не будет взиматься с жителей Орловской области, вынужденных переселенцев с новых территорий и из регионов РФ, где в связи с СВО введены максимальный и средний уровни реагирования, а также с многодетных семей.