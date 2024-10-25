В Орле введут туристический налог

Депутаты горсовета Орла единогласно одобрили введение в городе туристического налога.

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"Введение налога позволит частично сбалансировать городской бюджет. Полученные средства пойдут на содержание, ремонт и благоустройство инфраструктуры Орла", - заявили в городском совете.

Ставку налога планируется плавно повышать: с 1 процента от стоимости проживания в 2025 году до 5 процентов - в 2029-м.

Туристический налог не будет взиматься с жителей Орловской области, вынужденных переселенцев с новых территорий и из регионов РФ, где в связи с СВО введены максимальный и средний уровни реагирования, а также с многодетных семей.