Путешествие в Гамсутль: что посмотреть по дороге в знаменитый аул-призрак

Кандидат экономических наук переехала из Москвы в Дагестан и стала гидом. Публикуем проверенный однодневный маршрут в горы от Инары Сулеймановой.

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«Для меня важно, что я меняю представление о своих земляках, о своем крае. О Дагестане, о Кавказе очень много стереотипов. И когда люди во время тура говорят, что я полностью изменила их представление о Дагестане, что они влюбились в мой край и хотят приехать снова, это высшая награда», — рассказывает гид Инара Сулейманова.

В детстве Инара каждое лето приезжала из Ростовской области в Дагестан погостить у бабушки и дедушки. После школы она поступила в вуз в Махачкале, а потом уехала учиться в аспирантуру МГУ и задержалась в Москве на 15 лет.

Инара защитила кандидатскую диссертацию по экономике, но работать по профессии не захотела и долго искала себя в разных интернет-проектах и бизнесе.

Она все так же часто приезжала к семье в Дагестан. В одну из таких поездок Инара отправилась с подругой из Москвы. Та попросила показать красоты республики и невольно подсказала Инаре новую профессию.

«В эту поездку я сама открыла для себя много новых мест. Все это транслировала в своих соцсетях. Получила очень большой отклик. Знакомые писали, что тоже хотят такое путешествие, просили отвезти их в Дагестан. И я решила сделать тур», — рассказывает Инара.

Новоиспеченный гид собрала 12 человек и провела четырехдневный тур. Так Инара поняла, что нашла свое место. Сначала она жила на два города: в Махачкале и в Москве. Но потом переехала в Дагестан насовсем.

«Туризм поменял мое мировоззрение. Живя в Москве, я не планировала возвращаться в Дагестан. Но потом поняла, что в горах мое сердце осталось навсегда», — вспоминает Инара.

С 2023 года Инара Сулейманова аттестованный гид по Дагестану. Мы попросили ее рассказать о своем любимом маршруте на один день.

Маршрут однодневного путешествия из Махачкалы в Гамсутль

«Из Махачкалы мы направляемся в сторону горного Дагестана. На машине дорога от города до села Гамсутль занимает около трех с половиной часов».

Портал в другую реальность

По дороге проезжаем очень живописный Буйнакский перевал, который связывает Махачкалу с городом Буйнакском и с горными районами. С перевала открывается красивый вид на Махачкалу. Мы видим с высоты птичьего полета город и море.

Дальше проезжаем город Буйнакск, первую столицу нашей республики. Первое название города Буйнакска — Темир-Хан-Шура. Именно там останавливался правитель Тамерлан со своим войском в XIV веке.

Отсюда направляемся в горы, проезжаем Гимринский тоннель. Это самый длинный автодорожный тоннель в России, длина его 4 303 метра. И этот тоннель проходит вдоль Гимринского хребта, который делит Дагестан на две части — предгорную и горную.

Часто бывает, что, когда мы въезжаем в Гимринский тоннель, у нас плохая погода, идет дождь, туман, а выезжаем — в горной части Дагестана открываются уже совсем другие виды, светит солнце. Как портал из одной реальности в другую. Это такой вау-эффект. И непередаваемо красиво, это обязательно надо увидеть — километры вдаль уходящих гор.

Отсюда мы начинаем спуск по Гимринскому ущелью, наслаждаясь теми же красивыми видами. И первая остановка у нас обычно у Гимринской башни. Это мемориальный комплекс, связанный с историей Кавказской войны. Там погиб первый имам Дагестана Газимухаммад. У локации очень богатая и интересная история. А еще с башни открывается красивый вид на окрестности.

Ирганайское водохранилище и раф с урбечем

Едем дальше. Проезжаем Ирганайскую гидроэлектростанцию и совсем скоро оказываемся у живописного берега Ирганайского водохранилища, очень красиво обрамленного горами. Делаем там остановку между двумя селами — Шамилькала и Ирганай. Здесь можно сделать эффектные фотографии на фоне водохранилища, снять атмосферное видео.

На территории смотровой площадки есть качели и кофейня, в которой всем рекомендую выпить уже практически ставший нашим национальным напитком раф с урбечем. Это кофейный напиток на основе сливок с добавлением ореховой пасты — урбеча.

Продолжаем двигаться дальше, выезжаем из Унцукульского района, минуем Гергебильский. Заезжаем в Гунибский район.

Террасы как на Бали

По пути в село-призрак Гамсутль мы видим справа гору Гуниб. Это то самое место, где встретились Шамиль и князь Барятинский. Проезжаем мы и одно из древнейших поселений в Дагестане — село Чох. Многие сравнивают чохские террасы с рисовыми террасами на острове Бали.

На террасах мы тоже останавливаемся, чтобы сделать несколько снимков, и затем подъезжаем к подножию горы, на которой находится село-призрак. От подножья примерно до середины горы лучше проехать на УАЗе, затем идем пешком до Гамсутля в окружении очень красивых видов. Подъем и спуск с горы занимают около трех часов.

Аул-призрак Гамсутль

В Гамсутле еще в середине XX века кипела жизнь, но к концу столетия село практически полностью опустело. Люди стали переезжать на равнину, в места с более комфортными условиями для жизни. В этом селе остался жить один человек, который около 15 лет находился там совершенно один. Его звали Абдулжалил Абдулжалилов. Мужчина прожил в селе до 2015 года и умер там же.

Сейчас это одно из любимых мест всех наших гостей. Во многих домах еще сохранились окна, двери, какие-то предметы быта. Когда гуляешь по селу, невольно погружаешься в те времена настоящей горской жизни.

В окрестностях Гамсутля очень много мест, где можно вкусно пообедать. Обычно это национальная кухня: хинкал, чуду, ботищал, курзе, плов. Готовят там всегда очень вкусно.

В эту программу мы еще часто включаем Салтинский водопад. Если после обеда есть силы, рекомендую съездить. Водопад находится в ущелье рядом с селом Салта. Посещение водопада занимает у нас около часа.

Если выехать из Махачкалы пораньше, можно побывать во всех точках описанного маршрута и к вечеру вернуться в город.