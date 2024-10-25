Аналитики составили топ мистических мест России для путешествий осенью

Озеро Светлояр в Нижегородской области вошло в топ-10 мистических мест России для путешествий осенью. Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru. По мнению путешественников, самое таинственное место для осенних поездок — Долина смерти в Якутии. За нее проголосовали 24% респондентов. С аномальной зоной у реки Вилюй связаны легенды об уходящих под землю «котлах» и проклятиях, которые наложат на тех, кто попытается разгадать тайну места.

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«Серебро» досталось Даргавскому некрополю — Городу Мертвых в Северной Осетии, а «бронза» — горному массиву Демерджи-яйла в Крыму — 22% и 12% голосов соответственно.

Озеру Светлояр, с которым связана легенда о затонувшем граде Китеже, досталось 9 место. За него проголосовали 3% путешественников.

Также в топ-10 вошли уральский археологический памятник Аркаим, где происходят аномалии, Куршская коса с «танцующим» лесом в Калининградской области, гора Белуха в Горном Алтае, остров Ольхон с древними духами и шаманами на Байкале, Ловозерские тундры с «руинами Гипербореи» на Кольском полуострове и ведьмина гора Воттвоваара в Карелии с перекрученными деревьями и идущей в небо каменной лестницей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ‑5 городов с самыми большими зоопарками.