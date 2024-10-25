Названы места для отдыха в ноябре в России

Продлить красивый или даже теплый сезон и поднять себе настроение поможет путешествие.

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Как пишут «Известия», в Дагестане в ноябре еще тепло — в первую неделю в приморских районах воздух может прогреваться до +18 градусов, средние дневные температуры колеблются от +10 до +15 градусов, а дожди случаются, но недолгие. Искупаться в море уже не получится, зато погулять — вполне.

В ноябре в Адыгее - золотая осень в полной своей красе, а средняя дневная температура держится на уровне +12 градусов. Гостей республики ждут благоустроенные экотропы и фантастические пейзажи плато Лаго-Наки, кристально-бирюзовые воды Хаджохской теснины, водопады Руфабго, которые заставляют усомниться в том, что это Россия, а не Новая Зеландия. А еще здесь много термальных источников, в которых можно купаться — например, в поселках Гузерипль и Каменномостский, а также в станице Даховской.

Холодно, но всё еще достаточно комфортно в ноябре на Байкале: вода огромного озера пока отдает тепло, накопленное за лето, и в начале месяца здесь бывает плюсовая температура. Так что можно взять с собой теплые штаны, пуховик и пару свитеров — и отправиться исследовать чудо природы без толп туристов вокруг.

Ранее «СП» писала, что в Китае решили облегчить предоставление платежных услуг для путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа.