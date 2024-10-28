Как готовили гостиницы Казани для гостей саммита БРИКС

Одна из самых сложных задач, которая встала перед Казанью при подготовке к саммиту БРИКС, - размещение делегатов. И дело не столько в их количестве - в тот же Чемпионат мира по футболу гостей было гораздо больше - сколько в качестве. Столице Татарстана предстояло принять глав 24 государств и вторых и третьих лиц 36 стран. Понятно, что все в сопровождении больших делегаций.

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Гостиничная сеть Казани не располагала таким числом президентских номеров. Но отельеры при поддержке справились с этой задачей. В строительство, модернизацию и подготовку гостиниц вложили один миллиард рублей. В 20 отелях провели косметический ремонт и обновили номерной фонд.

На берегу Казанки у моста "Миллениум" появилось восемь гостевых домов, возвели даже два многоэтажных дома на 800 квартир для обслуживающего и технического персонала, обустроили номера категорий "президентский" и "люкс" в 14 отелях. В итоге для приема свыше пяти тысяч делегатов задействовали 73 средства размещения, в том числе 47 гостиниц.

Четырехзвездочный отель, находящийся в центре Казани, стал одним из тех где, где президентский номер создавали специально под саммит. Для этого пришлось объединить два обычных люкса.

"Мы поставили дизайнерам задачу сделать президентский люкс, соответствующий всем требованиям стандартам и при этом с возможность затем без сильных переделок опять разделить номер на два люкса", рассказывает учредитель отеля Камила Абунагимова. - Президентский номер в обычное время нам не особо нужен, не пользуется спросом".

Номер площадью 100 квадратных метров был выполнен в восточном стиле, в светлых оттенках. Для его отделки и обустройства использовали самые дорогие и качественные материалы.

"Специально из Турции заказали светильники и очень долго их ждали, они опаздывали, мы переживали, - рассказывает Камила Абунагимова. - В номере есть отдельная кухня-столовая, так положено по стандартам. И гости ей активно пользовались. Они всем остались довольны: и сервисом, и номером, и рестораном. Некоторые уезжать не хотели, и сотрудники наши грустят, что все закончилось. Мы их тоже готовили к саммиту, обучали английскому особенностям культуры стран, которые в нем участвуют, обновляли униформу, штат пополняли".

Так что теперь отель всегда готов к встрече самых высоких гостей, равно как множество других гостиниц Казани.