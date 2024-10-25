Новый закон расширил понятие «сельского туризма»

Услуги в сфере сельского туризма смогут оказывать не только сельхозпроизводители, но и другие предприниматели. Соответствующий закон от 14.10.2024 № 346-ФЗ вступает в силу 25 октября.

© Парламентская газета

Документ расширяет само понятие «сельский туризм». Теперь в это определение войдет и ознакомление с укладом жизни и обычаями народов России, а также объектами культурного наследия, связанными с сельским хозяйством.

Таким образом, сельский туризм станет одним из направлений внутреннего туризма.

Дело в том, что путешественники едут в деревни не только для посещения фермерских хозяйств. Их привлекают достопримечательности, отдых на природе, необычные глэмпинги, знакомство с бытом деревни. Доля аграриев в общем количестве туристических услуг на сельских территориях составляет не более десяти процентов. А значит, некорректно соотносить сельский туризм только с их работой, решили законодатели.