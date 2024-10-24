Аналитики назвали дешевые авианаправления для жителей Ямала

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в предстоящие ноябрьские праздники самыми дешевыми авианаправлениями станут Красноярск и Тобольск. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 9 000 до 10 000 рублей.

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«Жителям ЯНАО с вылетом из Нового Уренгоя, Салехарда или Ноябрьска в конце октября и начале ноября выгоднее всего могут лететь в Тобольск — билет в одну сторону стоит около 9 000 рублей. В 10 000 рублей обойдется перелет в Красноярск», — сообщили аналитики сервиса.

Среди выгодных направлений также оказались Самара со стоимостью перелета в 10 600 рублей, Новокузнецк — 11 000 рублей и Москва — 12 000 рублей. Томск и Горно-Алтайск замыкают список самых дешевых внутренних авианаправлений для ямальцев на осенние праздничные выходные. Стоимость полета в города составит 12 400 — 13 000 рублей.

Прошедший бархатный сезон ямальцы предпочли провести в столице. По данным OneTwoTrip, на Москву приходится 16,2% от всех авиабронирований сервиса. Второе место занял Сочи, куда оформлено 14,9% заказов.