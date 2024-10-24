Куда жителям ХМАО выгодно слетать в праздничные выходные

Для жителей Ханты-Мансийского автономного округа в предстоящие праздники ноября самыми выгодными авианаправлениями станут Курган и Чебоксары. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 5 500 до 6 500 рублей.

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«Жителям ХМАО с вылетом из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска в конце октября и начале ноября выгоднее всего могут лететь в Курган — билет в одну сторону стоит около 5 500 рублей. В 6 500 рублей обойдется перелет в Чебоксары», — сообщили аналитики сервиса.

Среди выгодных направлений также оказался Барнаул со стоимостью перелета в 7 200 рублей, Тюмень — 7 400 рублей и Омск — 7 500 рублей. Красноярск и Санкт-Петербург замыкают список самых дешевых внутренних авианаправлений для югорчан в осенние праздничные выходные. Стоимость полета в города составит 7 700 — 7 800 рублей.

Жители ХМАО с ноября по декабрь смогут улететь в Красноярск за 3 000 рублей. Компания перевозчик запускает субсидированные рейсы по данному направлению и в честь этого события объявила акцию.