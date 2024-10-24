Какие новогодние направления для отдыха всей семьей выбрать пермякам

В Перми открыли продажи автобусных и железнодорожных семейных туров на Новый год. Горожанам предлагают отправиться в путешествия по России и за рубеж. В среднем стоимость поездки на пять дней стоит от 21 тысячи до 34 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Но есть варианты дешевле. О том, где встретить Новый год родителям с детьми, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина.

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«Есть автобусные и железнодорожные туры как на сам Новый год, так и в каникулы. Цена зависит от количества дней, и как вы будете добираться: на автобусе или поезде. Самый бюджетный тур — "Рождественские жемчужины Нижегородской земли". Стоимость 13,7 тысячи рублей на человека при двухместном размещении на четыре дня», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Также среди бюджетных туров собеседница агентства назвала однодневную поездку к удмуртскому Деду Морозу Тол Бабаю. Путешествие будет стоить 5,1 тысячи рублей. Для сравнения, многодневный автобусный тур в Великий Устюг выйдет от 12,3 тысячи рублей на человека. Турагент отметила, что в стоимость всех путевок входит проезд, сопровождение экскурсовода, питание, страховка на время поездки в автобусе. Если поездка длится больше трех дней, включено проживание в гостинице.

Кроме этого, на сам Новый год пермякам предлагают отправиться в Санкт-Петербург, Москву, Тюмень, Сочи, Казань, на Кавказ, по Золотому кольцу или в республику Беларусь. Выезды в начале января по этим направлениям тоже есть. Еще можно рассмотреть путешествие в Карелию, Северную Осетию, Самару, Сибирь или Пермский край.

«Выгоднее ехать на автобусе. Конечно, это будет дольше, чем на поезде. Но на поезд туры дороже, так как там предоставляются места в купе», — добавила турагент.

Ранее URA.RU рассказало, какие есть туры из Перми для школьников на осенние каникулы. Стоимость путевок от 2,5 тысячи рублей на человека.