Кому придется декларировать вещи в багаже при поездке в Калининград

Если вещи в личном багаже пассажира, въезжающего в Калининградскую область через Литву, будут признаны коммерческой партией товара, их придётся декларировать и даже платить пошлину. Об этом «Клопс» сообщили в Калининградской областной таможне в ответ на официальный запрос.

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Редакция попросила прокомментировать инцидент, случившийся с пассажиром поезда Санкт-Петербург — Калининград. Как говорится в документе за подписью и. о. начальника Владимира Зябко, товар везли с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не для личного пользования и «без помещения под процедуру таможенного транзита».

Если коммерческая партия перевозится из «большой» России по суше — поездом или на автомобиле — нужно подавать таможенную декларацию. В ней следует указывать сведения о наименовании, количестве, весе брутто, стоимости и коде товаров. Если же груз перемещается по воздуху или морю, то в декларировании нет необходимости.

Есть исключения. При перевозке из «большой» России в Калининградскую область не надо платить за коммерческую партию товара, если он произведён в следующих странах:

РФ;

Казахстан;

Армения;

Киргизия;

Белоруссия.

В Нестерове у пассажира поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Калининград, обнаружили два чемодана с незадекларированной электроникой.