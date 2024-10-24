Почему стоит съездить в Великий Новгород

Маршрут на выходные — Великий Новгород: что посмотреть, где жить и где есть
Первая столица Руси. Первый в Европе водопровод. Первые мостовые. Новгород, который Великий, был во многом первым. Еще и жители, в том числе и крестьяне, отличались грамотностью. И слово «Россия» впервые прозвучало здесь — в Грановитой палате, когда Иван III провозгласил создание нового государства. Рассказываем, куда сходить в этом городе, если вы приехали туда в первый раз.
Что посмотреть
Кремль-Детинец
До сих пор не совсем ясно, почему новгородцы называли свой краснокирпичный Кремль Детинцем: то ли потому, что неприступная цитадель укрывала стариков с детьми от врагов, то ли потому, что дружинников князя называли детьми. Как бы то ни было, крепость XI века постройки является самым старым Кремлем в России.
Собор Святой Софии
«Где София, тут и Новгород», — говорили о Софийском соборе новгородцы, жившие в средние века.
Возводили церковь на территории Детинца с 1045 по 1050 год, и да, это самая древняя церковь в стране. Венчает сооружение фигура голубя. По легенде, птица села на купол и окаменела от ужаса, увидев, как опричники Ивана Грозного расправляются с местными жителями.
Ярославово дворище и торг
Несмотря на то что эти два понятия всегда идут вместе, их стоит различать. Ярославово дворище — здесь в XI веке как будто бы находилась резиденция Ярослава Мудрого. Но это неточно, по другим данным, князь жил на территории кремля. Со временем рядом образовался большой рынок — торг, который Петр I в XVIII веке перестроил в Гостиный двор. Осталась от него только живописная аркада.
Село Витославлицы
В первой половине XIX века хозяйкой этих земель стала графиня Анна Орлова-Чесменская, дочь Алексея Орлова, фаворита Екатерины II. До нас дошел двухэтажный особняк графини, флигель и частично парк. А с 1964 года сюда начали свозить памятники деревянного зодчества: крестьянские избы, храмы, хозпостройки — так образовался музей под открытым небом «Витославлицы». Недалеко от него находится старинный Юрьев монастырь.
По местам Федора Достоевского
На фоне древнерусских церквей театр драмы им. Ф. М. Достоевского на берегу Волхва кажется инопланетным кораблем. Здание в стиле советского модернизма — это стекло, бетон, арки-полуарки и круглые окна. Что касается Достоевского, то сам он несколько лет жил недалеко от Великого Новгорода — в Старой Руссе. Сейчас там открыт дом-музей писателя, а еще можно заскочить в музей «Братья Карамазовы», где раскрыт быт провинциального городка второй половины XIX века.
Где поесть
MARUSYA
Рыболовство и охота — этим жили новгородцы в незапамятные времена. А потому стоит попробовать сливочную уху из ильменского судака и рагу из лосятины. Многие блюда в ресторане сопровождаются шоу-подачей — огонь и дым прилагаются.
«Дом Берга»
Новгородский купец Эмилий Иванович Берг разбогател на торговле табаком и пенькой, еще и водочный завод имел. В его особняке, построенном в 1868-м, и расположился в наше время ресторан — на первом этаже, где при Берге была аптека. Кухня — соответствующая: например, котлета из медведя с фаршированным гречей яблоком.
Zavodbar
Традиционные для новгородских краев серые щи, а также борщ и буженину здесь готовят в русской печи, которую начинают топить в 8 утра. Голубцы, колбаски, телячьи щечки — рецепты берутся из советских кулинарных книг середины прошлого столетия.
Где остановиться
Truvor Hotel
Здание 1825 года, в котором разместился отель, обусловил его стиль: кирпичную кладку царской эпохи сохранили, использовав в качестве декоративного элемента. Номера все разные: есть с этническими мотивами — «Гусли», «Александр Невский», «Викинг», а есть и с более современным вайбом — Surf, Loft, «Авиатор».
«Карелинн»
Концепция отеля — почувствуй себя как дома. Оформляя номера, дизайнеры вдохновлялись современными новгородскими квартирами обычных горожан. В качестве изюминки — причудливые светильники. А еще широкие подоконники: создатели надеются, что гостям будет приятно сидеть на них и любоваться историческим центром, куда выходят окна.
«Юрьевское подворье»
Деревянные домики с панорамными окнами, прозрачные сферы, апартаменты в коттедже — все объекты базы отдыха окружены густым лесом, из которого можно выйти к берегам озера Ильмень и реки Волхов. Какое расположение, такой и досуг — рыбалка, прогулки, баня.