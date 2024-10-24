Почему стоит съездить в Великий Новгород

Первая столица Руси. Первый в Европе водопровод. Первые мостовые. Новгород, который Великий, был во многом первым. Еще и жители, в том числе и крестьяне, отличались грамотностью. И слово «Россия» впервые прозвучало здесь — в Грановитой палате, когда Иван III провозгласил создание нового государства. Рассказываем, куда сходить в этом городе, если вы приехали туда в первый раз.

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Что посмотреть

Кремль-Детинец

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До сих пор не совсем ясно, почему новгородцы называли свой краснокирпичный Кремль Детинцем: то ли потому, что неприступная цитадель укрывала стариков с детьми от врагов, то ли потому, что дружинников князя называли детьми. Как бы то ни было, крепость XI века постройки является самым старым Кремлем в России.

Собор Святой Софии

«Где София, тут и Новгород», — говорили о Софийском соборе новгородцы, жившие в средние века.

Возводили церковь на территории Детинца с 1045 по 1050 год, и да, это самая древняя церковь в стране. Венчает сооружение фигура голубя. По легенде, птица села на купол и окаменела от ужаса, увидев, как опричники Ивана Грозного расправляются с местными жителями.

Ярославово дворище и торг

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Несмотря на то что эти два понятия всегда идут вместе, их стоит различать. Ярославово дворище — здесь в XI веке как будто бы находилась резиденция Ярослава Мудрого. Но это неточно, по другим данным, князь жил на территории кремля. Со временем рядом образовался большой рынок — торг, который Петр I в XVIII веке перестроил в Гостиный двор. Осталась от него только живописная аркада.

Село Витославлицы

В первой половине XIX века хозяйкой этих земель стала графиня Анна Орлова-Чесменская, дочь Алексея Орлова, фаворита Екатерины II. До нас дошел двухэтажный особняк графини, флигель и частично парк. А с 1964 года сюда начали свозить памятники деревянного зодчества: крестьянские избы, храмы, хозпостройки — так образовался музей под открытым небом «Витославлицы». Недалеко от него находится старинный Юрьев монастырь.

По местам Федора Достоевского

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На фоне древнерусских церквей театр драмы им. Ф. М. Достоевского﻿ на берегу Волхва кажется инопланетным кораблем. Здание в стиле советского модернизма — это стекло, бетон, арки-полуарки и круглые окна. Что касается Достоевского, то сам он несколько лет жил недалеко от Великого Новгорода — в Старой Руссе. Сейчас там открыт дом-музей писателя, а еще можно заскочить в музей «Братья Карамазовы», где раскрыт быт провинциального городка второй половины XIX века.

Где поесть

MARUSYA

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Рыболовство и охота — этим жили новгородцы в незапамятные времена. А потому стоит попробовать сливочную уху из ильменского судака и рагу из лосятины. Многие блюда в ресторане сопровождаются шоу-подачей — огонь и дым прилагаются.

«Дом Берга»

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Новгородский купец Эмилий Иванович Берг разбогател на торговле табаком и пенькой, еще и водочный завод имел. В его особняке, построенном в 1868-м, и расположился в наше время ресторан — на первом этаже, где при Берге была аптека. Кухня — соответствующая: например, котлета из медведя с фаршированным гречей яблоком.

Zavodbar

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Традиционные для новгородских краев серые щи, а также борщ и буженину здесь готовят в русской печи, которую начинают топить в 8 утра. Голубцы, колбаски, телячьи щечки — рецепты берутся из советских кулинарных книг середины прошлого столетия.

Где остановиться

Truvor Hotel

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Здание 1825 года, в котором разместился отель, обусловил его стиль: кирпичную кладку царской эпохи сохранили, использовав в качестве декоративного элемента. Номера все разные: есть с этническими мотивами — «Гусли», «Александр Невский», «Викинг», а есть и с более современным вайбом — Surf, Loft, «Авиатор».

«Карелинн»

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Концепция отеля — почувствуй себя как дома. Оформляя номера, дизайнеры вдохновлялись современными новгородскими квартирами обычных горожан. В качестве изюминки — причудливые светильники. А еще широкие подоконники: создатели надеются, что гостям будет приятно сидеть на них и любоваться историческим центром, куда выходят окна.

«Юрьевское подворье»

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Деревянные домики с панорамными окнами, прозрачные сферы, апартаменты в коттедже — все объекты базы отдыха окружены густым лесом, из которого можно выйти к берегам озера Ильмень и реки Волхов. Какое расположение, такой и досуг — рыбалка, прогулки, баня.