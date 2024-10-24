Калининград попал в топ-10 направлений на ноябрьские праздники

В топ-10 популярных туристических направлений в ноябрьские праздники попал Калининград, пишут РИА Новости.

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В ноябре 2024 года многие россияне для семейного, активного и познавательного отдыха выбирают самый западный регион. Таковы данные одного из популярных сервисов бронирования жилья.

В число востребованных на ноябрьские праздники гордов кроме Калининграда вошли Казань, Кисловодск, Ялта, Екатеринбург, Геленджик. Это в основном экскурсионные и курортно-лечебные направления.

Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург. На него приходится 17% всех бронирований. Второй в рейтинге — Сочи, а на третьем месте — Москва (11% и 7% бронирований на ноябрьские праздники соответственно).