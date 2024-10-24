Депутат призвал выделить больше средств на детский летний отдых

Глава Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых предложила выделить больше бюджетных средств на обновление инфраструктуры детского летнего отдыха. Минфин поддержал инициативу, сообщили 24 октября в пресс-службе «Единой России».

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На необходимость увеличения финансирования данной сферы депутат обратила внимание на пленарном заседании палаты, где обсуждался проект бюджета страны на 2025-2027 годы. Сегодня документ приняли в первом чтении, писала «Парламентская газета».

По словам Белых, проект государственной казны включает ремонт и строительство детсадов, школ и колледжей, а также закупку школьных автобусов. Сохраняется и финансирование горячего питания для младшеклассников.

«Обращаю ваше внимание, что фракция большое внимание уделяет оздоровительному отдыху детей. Приняты серьезные и важные решения о необходимости поддержки регионов в этом направлении», — отметила депутат, предложив министру финансов Антону Силуанову рассмотреть возможность увеличения федеральной помощи регионам на обновление инфраструктуры для отдыха детей.

Чиновник отметил, что Минфин начал реализовывать программу обновления указанной инфраструктуры и она показала себя результативно. По словам главы министерства, в следующем году на детский отдых направят два миллиарда рублей.