Замминистра туризма Приморского края сообщил о росте турпотока из Китая

Поток туристов из Китайской Народной Республики в Приморский край по итогам девяти месяцев 2024 года составляет более 300 тыс. человек, что превышает показатели допандемийного 2019 года за аналогичный период. Об этом сообщил ТАСС на Форуме регионов России "Развитие туристической инфраструктуры" первый заместитель министра туризма Приморского края Арсений Крепский.

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«Безусловно, китайские туристы - это наш основной иностранный турпоток, в силу объективных причин. И мы к аналогичному периоду 2019 года [за 9 месяцев], то есть до пандемии, мы его превысили, то есть у нас там больше 300 тыс. [туристов из КНР], с перебором», — сказал он.

Крепский подчеркнул, что пока говорить о точных цифрах рано, так как "постоянно обновляется статистика по пограничному контролю". Он также отметил, что за этот же период общий турпоток в регион на текущий момент составляет порядка 3,8 млн человек, что уже на 2% больше, чем по итоговым результатам 2023 года. В 2023 году общий турпоток в Приморском крае вырос до 3,7 млн поездок.

По его словам, в Приморском крае сохраняется тенденция дефицита предложения относительно спроса, прежде всего это касается туристической инфраструктуры и номерного фонда.

«Мы понимаем, что нам в перспективе до 2030 года хорошо бы нарастить минимум 10 тыс. единиц номерного фонда. В 2023 году это (увеличение номерного фонда - прим. ТАСС) было порядка 1,2 тыс. [номеров]. <…> И увеличение сезонности, естественно, потому что мы говорим только о круглогодичном номерном фонде», — пояснил он.

Крепский рассказал, что в регионе также фиксируется рост числа туристов из европейской части России.

«Мы фиксируем увеличение спроса тех туристов, которые прибывают к нам через московский аэроузел, прежде всего. <…> И, естественно, мы с радостью для себя этот поток фиксируем, потому что, как правило, туристы, которые путешествуют посредством воздушного транспорта, - это туристы с высоким средним чеком, которые зачастую требуют индивидуальной подготовки туров, а значит - высокого качества услуг. Мы можем только приветствовать, потому что это всегда высокая добавленная стоимость и заработок для наших туроператоров», — добавил он.

О форуме

Четвертый Форум регионов России "Развитие туристической инфраструктуры" проходит с 23 по 25 октября в Москве. Организатором форума выступает компания "ПИР Экспо". Цель форума - оказание содействия в качественном и количественном развитии туристической инфраструктуры в России и достижении целей национального проекта "Туризм и гостеприимство" путем установления прямого диалога бизнеса и власти.