Аналитики составили топ выгодных направлений для поездок на Новый год

Дешевле всего зимние каникулы россияне смогут провести в Пскове: перелет в одну сторону из Москвы обойдется в 3,5 тысячи рублей, столько же - ночь в трехзвездочном отеле. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, которое есть в распоряжении "РГ".

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Почти столько же будет стоить поездка в Санкт-Петербург: 4,5 тысячи рублей за билет и 3 тысячи за гостиницу. За 5 тысяч рублей можно добраться до Вологды, там номер получится забронировать за 4 тысячи рублей в сутки.

В список наиболее выгодных направлений также вошли Казань (6,5 тысячи рублей за билет и 5 тысяч за отель), Нижний Новгород (6,7 + 6 тысяч рублей), Киров (7 + 5 тысяч рублей), Набережные Челны (8 + 2,7 тысячи рублей), Самара (8,1 + 3,5 тысячи рублей), Петрозаводск (8,2 + 4,5 тысячи рублей) и Саратов (8,5 + 3 тысячи рублей).

Наиболее бюджетно слетать за границу в новогодние праздники из Москвы можно в Минск: перелет в одну сторону обойдется в 5 тысяч рублей, жилье - порядка 7 тысяч рублей в сутки. На втором месте среди недорогих направлений оказался Ташкент (13 тысяч рублей за билет и 4 тысячи рублей за отель), на третьем - Ереван (15 + 3,2 тысячи рублей).

Кроме того, в список вошли Бишкек (15 + 2,8 тысячи рублей), Самарканд (16 + 5 тысяч рублей), Астана (17 + 3,7 тысячи рублей), Батуми (17,6 + 2 тысячи рублей), Аланья (18 + 2,6 тысячи рублей), Баку (18,5 + 3,2 тысячи рублей) и Бухара (19 + 3 тысячи рублей).

Стоимость новогоднего отдыха зависит от места проживания туриста, рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. Так, для москвичей дешевле всего обойдется поездка в Беларусь и Турцию. Жителям Азиатской части России выгоднее полететь в Таиланд или Китай.

Если говорить о ноябрьских праздниках, то на первом месте, по мнению Мкртчяна, будет Краснодарский край.