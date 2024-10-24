Куда планируют отправиться на Новый год семьи

Аналитики изучили данные о бронированиях и выяснили, какие города и страны планируют посетить в период новогодних каникул россияне с детьми.

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Из внутренних направлений самым популярным для семейных поездок оказалась Москва — туда отправятся 19,3% туристов с детьми, пишет Life.ru со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Ещё часть туристов планируют поездки в Краснодарский край: 12,3% — в Эсто-Садок, а 11,1% — в Сочи.

В числе других востребованных городов: Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Нижний Новгород.

Среди зарубежных направлений, популярных для семейного отдыха: Дубай (5,4%), Пхукет (5,1%), Бангкок (4,6%), а также города Вьетнама и Таиланда Хошимин и Паттайя.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.