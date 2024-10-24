Современную гостиницу планируют построить в Нижегородском кремле

Ходят слухи, что на территории Нижегородского кремля в ближайшем будущем могут построить современную гостиницу. Речь идёт о 14‑м корпусе кремля, который также называют Домом правительства. Два его корпуса уже действуют, а последний ещё только достраивается. Выгодное месторасположение отеля привлечёт туристов, а заодно и инвестиции в областную казну.

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То, что это вопрос решённый, редакции «Нового дела» подтвердил источник в Нижегородском кремле.

«Этот вопрос недавно обсуждался на совещании с заместителем губернатора Олегом Берковичем, – рассказал он газете. – По некоторым данным, все эти планы могут быть реализованы после того, как представители власти переедут в здание на площадь Сенную, а территория кремля будет отдана под музейное пространство».

В правительстве региона эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли.

«В процессе работ по благоустройству территории Нижегородского кремля обсуждаются разнообразные предложения, – сообщили в пресс-службе. – Однако на текущий момент преждевременно говорить о каких-либо новых решениях».

Достроить последний блок корпуса планируют до 2027 года.

Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что «парящая» гостиница появится в ИТ-кампусе в Нижнем Новгороде.