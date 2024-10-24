Туристы из Екатеринбурга прогулялись по местам Демидовских времен

Живописные сёла, основанные столетия назад на реке Чусовой, дышат историей. В ходе однодневного путешествия в конце сентября туристы из Екатеринбурга побывали с клубом «Душа Урала» в старинных сёлах Чусовое, Староуткинск и Слобода. Прогулялись по скалистым берегам реки и прикоснулись к истории Демидовских времён.

Из Екатеринбурга группа выехала на туристическом автобусе в полвосьмого утра и в 10:30 прибыла в село Чусовое в Шалинском районе Свердловской области. Кстати, именно здесь снимались сцены фильма «Золото», который вышел на экраны в 2012 году. Картина снята по роману Дмитрия Мамина-Сибиряка «Дикое счастье», главную роль сыграл Сергей Безруков.

Как рассказал ИА «Уральский меридиан» руководитель клуба «Душа Урала» Игорь Каленёв, ещё в начале XVIII века в этих местах обосновались старообрядцы, а в 1727 году был пущен железоделательный завод, построенный на притоке Чусовой реке Шайтанке Акинфием Демидовым.

Туристы побывали на месте бывшей Демидовской пристани в устье Шайтанки и рассмотрели остатки облицованного камнем cтаринного канала, устроенного для выхода барок в Чусовую. Прогулялись по подвесному мосту, полюбовались чередой причудливых скал и увидели знаменитый Шайтан-Камень высотой около 20 метров.

Далее группа отправилась на автобусе в посёлок Староуткинск. Его история началась с Демидовского завода, который был запущен в 1729 году. Примечательно, что производство продукции чёрной металлургии действовало здесь до 2000-х годов. До наших дней сохранились остатки старинных цехов, построенных преимущественно в XIX-XX веках.

Сфотографировавшись на фоне живописных руин, туристы прогулялись по Староуткинску. Насладились живописными видами реки Чусовой и её притока — Дарьи с 30-метровой высоты скалы Камень Богатырь.

Завершающих пунктом путешествия стала прогулка по окрестностям села Слобода, основанном в середине XVII века. О достопримечательностях Слободы нашему агентству ранее рассказывала экскурсовод турбазы «Чусовая» Наталья Андреевна.

Туристы прогулялись по берегам реки, где красуются живописные скалы, прошлись по подвесному Аннушкиному мосту, посетили старинный храм. В Екатеринбург участники экскурсии, полные впечатлений, вернулись около восьми вечера.

ИА «Уральский меридиан» ранее рассказывало о путешествии туристов из Екатеринбурга в осеннюю Башкирию к скалам Айгира, пику Уфа и горе Калкан.