Речные круизы на майские праздники 2025 года раскупают уже с осени

В России вырос интерес к акциям раннего бронирования речных круизов на 2025 год. Как рассказали «ТурДому» в самарской компании «Круиз онлайн», сейчас идут продажи на начало навигации: 33% бронирований приходится на май, 25% – на июнь, а 20% – на июль.

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В топе бронирований – классические маршруты по Золотому кольцу, круизы в Карелию и рейсы между двумя столицами. Причем, по наблюдениям специалистов агентства, заранее туристы стараются бронировать более продолжительные и дорогие круизы. Из Москвы средний чек – 180 тыс. руб. на двоих за 7 дней, из Питера – 156 тыс. за 6 дней, а из Нижнего Новгорода – 130 тыс. за 5 дней. При этом на рынке есть и более экономичные предложения – от 99 тыс. на двоих.

Коллеги подтверждают – ранние продажи круизов действительно растут. «Это тенденция последних нескольких лет», – сказал нашему корреспонденту генеральный директор «Инфофлота» Андрей Михайловский. По его словам, в сравнении с прошлым годом количество забронированных круизов на следующую навигацию увеличилось на 27%. Однако в других агентствах ситуация может быть иной, так как много зависит от наличия базы постоянных клиентов.

«Даже если такой базы нет, делать ставку на раннее бронирование однозначно стоит, так как людей, которые уже были в речных круизах или слышали отзывы от знакомых, появилось гораздо больше. Съездив один раз, они готовы отправиться снова и стать постоянными клиентами. Поэтому стоит обзвонить базу или дать рекламу в расчете на тех, кто находится в поисках информации», – посоветовал коллегам Михайловский.

В «Мостурфлоте» добавили, что продажи на следующую навигацию идут на 10% лучше, чем год назад. По данным компании, востребованы круизы любой продолжительности. Популярны путешествия на теплоходах «Княжна Анастасия», «Княжна Виктория», «Михаил Булгаков» и «Андрей Рублев». Хороший спрос также на «Александр Грин» и «Михаил Красин».

Корреспондент «ТурДома» задал вопрос: будут ли туроператоры пересматривать стоимость круизов, если цена на топливо резко пойдет вверх? Замгендиректора «Мостурфлота» по туризму Светлана Гончарова ответила в навигацию 2024 года подорожания топлива не было «и это спасло ситуацию с ценами». Что будет в 2025 году, еще непонятно.

«Для нас это традиционный стресс, так как мы начинаем продажи, не зная, сколько будет стоить топливо».

Однако туристы, уже заплатившие за круизы по акциям раннего бронирования, по словам Светланы Гончаровой, могут быть спокойны – никаких доплат с них брать в любом случае не будут. Тем, кто хочет сэкономить на речных путешествиях, она посоветовала на затягивать с бронированием, так как самые большие скидки в 20% уже есть не на все даты и теплоходы. В некоторых случаях спецпредложений уже нет либо выгадать можно лишь символические 3%.

Ранее мы писали, что речной круиз до Санкт-Петербурга туристам пришлось заканчивать на такси из-за севшего на мель теплохода.