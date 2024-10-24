Не количеством, а качеством: как планируют развивать курорты Северного Кавказа

Северокавказские курорты в будущем начнут развиваться не в сторону количественных показателей, а как территории смыслов, подчеркивающие их уникальность. Такое мнение высказал заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.

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«Курорты перестанут соревноваться в числе мест размещения и километрах трасс, на первый план выйдет не то, сколько ты построил отелей и насколько там мягкие подушки, а зачем ты все это сделал, какой смысл вложил», — заявил Тапаев на пленарной сессии Форума регионов «Инвестиции в туризм — 2030. Люди, проекты, результаты». Его слова приводит пресс-служба Кавказ.РФ.

По его словам, уже сейчас многие туристы выбирают на Северном Кавказе вместо глэмпингов и кафе со схожей концепцией «места силы»: этно- или экоотели, небольшие фермы в горах, кофейни в ретростиле.

«Умение создавать наполненные концепции, подчеркивать уникальность — новый супернавык, который уже отмечаем в проектах на Кавказе, и сами учимся такие проекты создавать», — отметил Тапаев.

Среди новых тенденций он также отметил развитие комбинированного формата.

«Модный тренд, который часто видим вокруг: микс кофейни и книжного магазина, бургерная плюс галерея, курорт как концертная площадка. Считаем, что в будущем и курорты также будут не с моно-, а с комбиконцепцией», — добавил замглавы института развития.

Четвертый форум регионов России «Развитие туристической инфраструктуры» проходит в Москве с 23 по 25 октября. Цель форума — оказание содействия в развитии туристической инфраструктуры в России и достижении целей национального проекта «Туризм и гостеприимство» путем установления прямого диалога бизнеса и власти.